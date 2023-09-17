Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия сильно ударит по ВСУ, когда истощит силы Украины Фото: REUTERS

Россия нанесет серьезный удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ), когда их возможности будут истощены. Такое заявление сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Эксперт пояснил, что Россия действует по продуманной стратегии, не подвергая большому риску своих военных.

«Как только украинская армия утратит способность сражаться, Россия нанесет сильный удар», - отметил Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Экс-аналитик ЦРУ подчеркнул, что у Украины уже нет такого числа живой силы для того, чтобы конфликт длился годами, как того хочет Запад. Помимо этого, у Киева нет денег на продолжение боевых действий высокой интенсивности, резюмировал эксперт.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что российские военнослужащие уничтожают последние резервы ВСУ под поселком Работино в Запорожской области. Эксперт считает, что Украина в ближайшем будущем останется без боеспособных войск.

Глава министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу ранее заявил, что в ходе наступления украинские войска потеряли 66 тысяч бойцов и почти 8 тысяч единиц военной техники.