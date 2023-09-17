Белый дом: США увидели интерес Китая к восстановлению контактов по военной линии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты в ходе контактов с Китаем увидели ограниченные признаки того, что страна готова восстановить двухстороннее взаимодействие по военной линии. Об этом в воскресенье, 17 сентября, сообщила представительница Белого дома.

Она пояснила, что КНР приостановила работу большей части каналов коммуникации по военной линии после визита предыдущего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, который состоялся в 2022 году.

«Мы напряженно работаем над восстановлением некоторых из них. Мы фиксируем ограниченные признаки того, что они проявляют к этому интерес, однако, опять же, это постепенный процесс», - сообщила чиновница.

Ранее официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй заявил, что продажа Соединенными Штатами оружия Тайваню превращают остров в «пороховую бочку» и подталкивают тайваньский народ к катастрофе. Он также призвал США выполнять свое обещание не поддерживать независимость острова.