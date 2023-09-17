Глава Шебекино сообщил о попадании снаряда ВСУ в предприятие за чертой города Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили снаряд по территории предприятия в городе Шебекино Белгородской области. Об этом в воскресенье, 17 сентября, проинформировал глава администрации Владимир Жданов.

«Зафиксирован прилет одного снаряда на территорию промышленного предприятия за чертой жилой застройки. Без пострадавших», - написал Жданов в своем Telegram-канале.

Что касается разрушений, то, по его словам, обследование будет проведено в светлое время суток.

Жданов также подчеркнул, что прилетов на территорию города отмечено не было, а запуск системы оповещения он объяснил технической ошибкой.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекино, в результате чего пострадал мужчина. Глава региона добавил, что есть повреждения на территории складского цеха одного из промышленных предприятий.

Гладков также рассказывал, что 16 сентября 2023 года со стороны украинской армии был обстрелян 21 населенный пункт в Белгородской области.