Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 сентября 2023 18:26

Глава Шебекино сообщил о попадании снаряда ВСУ в предприятие за чертой города

Жданов отметил, что прилетов на территории Шебекино зафиксировано не было
Екатерина КОСОБОКОВА
Глава Шебекино сообщил о попадании снаряда ВСУ в предприятие за чертой города

Глава Шебекино сообщил о попадании снаряда ВСУ в предприятие за чертой города

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили снаряд по территории предприятия в городе Шебекино Белгородской области. Об этом в воскресенье, 17 сентября, проинформировал глава администрации Владимир Жданов.

«Зафиксирован прилет одного снаряда на территорию промышленного предприятия за чертой жилой застройки. Без пострадавших», - написал Жданов в своем Telegram-канале.

Что касается разрушений, то, по его словам, обследование будет проведено в светлое время суток.

Жданов также подчеркнул, что прилетов на территорию города отмечено не было, а запуск системы оповещения он объяснил технической ошибкой.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекино, в результате чего пострадал мужчина. Глава региона добавил, что есть повреждения на территории складского цеха одного из промышленных предприятий.

Гладков также рассказывал, что 16 сентября 2023 года со стороны украинской армии был обстрелян 21 населенный пункт в Белгородской области.