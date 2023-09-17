Российские ПВО сбили два украинских беспилотника на юго-западе Крыма Фото: REUTERS

Министерство обороны России в воскресенье, 17 сентября, сообщило об уничтожении двух украинских дронов над Крымом.

«17 сентября около 20:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - сказано в заявлении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что беспилотник был сбит над юго-западной частью полуострова силами противовоздушной обороны (ПВО).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее прокомментировал попытки атак украинских беспилотников по России. Он заявил, что по прошествии времени РФ сможет полностью ликвидировать такую угрозу. Пресс-секретарь президента пояснил, что российские военные и службы безопасности совершенствуют методы борьбы с дронами.