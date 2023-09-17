Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью Фото: REUTERS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в воскресенье, 17 сентября, уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом проинформировало Минобороны РФ.

По данным ведомства, очередная попытка атаки по российским объектам была пресечена в 20:40 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», - сказано в сообщении министерства.

Днем ранее российское Минобороны сообщило о том, что средства ПВО сбили дрон над Белгородской областью. Тогда же были уничтожены два украинских дрона над Тверской и Калужской областями.