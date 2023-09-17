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НовостиПолитика17 сентября 2023 18:50

Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью

Беспилотник был сбит дежурными средствами ПВО
Екатерина КОСОБОКОВА
Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью

Минобороны сообщило об уничтожении украинского дрона над Белгородской областью

Фото: REUTERS

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в воскресенье, 17 сентября, уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской областью. Об этом проинформировало Минобороны РФ.

По данным ведомства, очередная попытка атаки по российским объектам была пресечена в 20:40 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», - сказано в сообщении министерства.

Днем ранее российское Минобороны сообщило о том, что средства ПВО сбили дрон над Белгородской областью. Тогда же были уничтожены два украинских дрона над Тверской и Калужской областями.