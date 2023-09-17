Кандидат в президенты США Рамасвами: главной угрозой для страны является Китай Фото: REUTERS

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами считает, что главной угрозой для страны является КНР, Вашингтону не нужно обращать внимание на СССР, которого больше нет. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу Fox News.

«Угроза номер один, которая стоит перед нами, - это коммунистический Китай. Нам нужно обратить наше внимание туда, а не на СССР, которого больше не существует», - отметил Рамасвами.

По его мнению, Китай остается главным приоритетом в обороне Соединенных Штатов. Претендент на кресло президента также добавил, что США нужно сохранять отношения с Израилем ради стабильности на Ближнем Востоке.

Ранее политик допустил, что Соединенные Штаты могут прекратить свое существование в случае конфликта с Москвой и Пекином. Он обвинил действующего президента США Джо Байдена в том, что тот подталкивает Россию и КНР к сближению, предоставляя оружие Украине.