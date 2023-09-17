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НовостиПолитика17 сентября 2023 19:38

Российские средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Крымом

Дрон ВСУ был уничтожен над юго-западной частью полуострова
Екатерина КОСОБОКОВА
Российские средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Крымом

Российские средства ПВО сбили еще один украинский беспилотник над Крымом

Фото: REUTERS

Российские системы противовоздушной обороны в воскресенье, 17 сентября, уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Крымом. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В сообщении российского оборонного ведомства уточняется, что очередная попытка украинской атаки по объектам в России была пресечена в 21:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над юго-западной частью полуострова Крым», - говорится в заявлении министерства.

Ранее министерство обороны России проинформировало об уничтожении двух украинских дронов над Крымом. Сообщалось, что беспилотники были сбит над юго-западной частью полуострова силами ПВО.

Чуть позже еще один дрон ВСУ уничтожили над территорией Белгородской области.