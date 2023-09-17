Посол Мацегора заявил о выполнении всех пунктов визита Ким Чен Ына в Россию Фото: REUTERS

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора сообщил, что все пункты плана визита лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ удалось реализовать, несмотря на то, что подготовка к событию шла достаточно быстро.

«Все прошло абсолютно так, как мы задумали. Все пункты плана были полностью выполнены. Когда мы провожали Ким Чен Ына, по-моему, он остался доволен», - сказал Мацегора в эфире телеканала «Соловьев Live».

Он также отметил тесное взаимодействие с коллегами из КНДР в ходе подготовки к визиту Ким Чен Ына. По его данным, решалось много вопросов, которые касались протокола, безопасности, транспорта и многого другого.

«Откровенно говоря, достаточно быстро пришлось его готовить. И в итоге, как мне показалось, больших проблем не было. Все получилось очень хорошо», - подчеркнул посол.

Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября 2023 года. На следующий день он провел четырехчасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным на космодроме «Восточный».

Затем у лидера КНДР была насыщенная программа по городам Дальнего Востока России. Ким Чен Ын встретился с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, примерил на себя шапку-ушанку и сходил в Приморский океанариум.

Завершился официальный визит Ким Чен Ына в Россию в воскресенье, 17 сентября.