Развожаев: На ферму в Севастополе упали обломки беспилотника ВСУ Фото: Александр КОЛБАСОВ

На ферму на Северной стороне Севастополя упали обломки сбитого беспилотника ВСУ, пострадавших и повреждений нет, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Спасательной службой Севастополя зафиксирована информация о падении обломков сбитого БПЛА на одной из ферм на Северной стороне», - написал Развожаев.

Губернатор отметил, что никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировано.

Как писал сайт KP.RU, ночью 17 сентября минобороны РФ сообщило, что российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника у западного побережья Крыма.

Позже военное ведомство заявило об уничтожении российскими средствами ПВО еще четырех украинских беспилотных летательных аппаратов.

Уточнялось, что очередная попытка киевского режима провести террористическую атаку по объектам на территории России была совершена в промежуток времени с 1.45 до 2.20 мск.