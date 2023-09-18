Российский разведчик заявил о дерзком налете на опорный пункт ВСУ под Харьковом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разведчики группировки войск «Запад» после предварительной подготовки совершили налет на один из трех опорных пунктов в тылу противника в Харьковской области, об этом РИА Новости рассказал один из бойцов.

«Группа из шести человек организовала и провела налет на опорный пункт противника», - сообщил разведчик.

Командир уточнил, что ими был захвачен как раз центральный опорный пункт на данном направлении, при этом удалось ликвидировать шестерых украинских солдат.

По словам офицера, перед операцией проводилась тщательная подготовка, просчитывались варианты движения.

«Выбрали самый наглый, дерзкий маршрут по открытому участку местности, непосредственно перед самой задачей выдвинулись ночью на исходною точку», - отметил боец.

Как писал сайт KP.RU, 12 июля на Херсонском направлении штурмовые группы российских войск продолжили ведение разведывательно-поисковых действий на островах в районе Антоновского моста.

По данным Минобороны РФ, в результате огневого поражения были уничтожены до 40 военнослужащих, два автомобиля и две артиллерийские системы М777 ВСУ.

Напомним, в апреле российские военные уничтожили при помощи трех гранат опорный пункт ВСУ недалеко от поселка Макеевка в Луганской Народной Республике.

Боец с позывным «Одуванчик» сообщал, что три ручные противопехотные гранаты были сброшены на позицию ВСУ при помощи дрона, украинские военные понесли потери.