Конгрессмен Грин: Президент Байден может врать о чем угодно Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден может врать о чем угодно, если позволяет себе говорить неправду о посещении разрушенных в результате терактов зданий ВТО в Нью-Йорке на следующий день после трагедии 11 сентября 2001 года, об этом заявила член конгресса Марджори Тейлор Грин в интервью телеканалу Fox News.

«Только на прошлой неделе он лгал об 11 сентября, и если он врет об этом, то врет и о чем угодно», - подчеркнула Грин.

По ее словам, Байден также принимает «опасные политические решения», правду о которых скрывает.

Как писал сайт KP.RU, ранее президента США Джо Байдена уличили во лжи о поездке в Нью-Йорк после терактов 11 сентября.

По словам Байдена, он помнит Нью-Йорк, как на следующий день смотрел на упавшее здание. «Я будто смотрел через врата ада», - заявил он.

На несоответствие слов президента США реальности указал сначала нацкомитет Республиканской партии, по данным которого Байден 12 сентября 2001 года был в Вашингтоне на сессии сената. Также во лжи президента США обвинил популярный блогер Бенни Джонсон.