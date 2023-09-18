Серия мощных взрывов прогремела в Измаиле Одесской области Фото: REUTERS

Серия мощных взрывов прогремела в городе Измаил Одесской области, где находится крупный морской порт, об этом сообщило издание «Зеркало недели».

«Мощные взрывы слышны в городе Измаил Одесской области», - говорится в сообщении.

В Одесской области в ночь на понедельник, 18 сентября, объявлена воздушная тревога.

Как писал сайт KP.RU, днем 17 сентября в Очакове Николаевской области прозвучал взрыв. На тот момент в Николаевской области звучали сигналы воздушной тревоги.

Кроме того, несколько взрывов прозвучало в воскресенье и в Одесской области. Власти объяснили эти взрывы работой систем противовоздушной обороны.

Ранее ВС РФ нанесли ракетные удары по ремонтной зоне бронетанкового завода в Харькове и сортировочному железнодорожному узлу. Отмечалось, что харьковчане слышали после взрывов вторичную детонацию и звуки обрушения строительных конструкций.