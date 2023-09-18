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НовостиПроисшествия17 сентября 2023 22:26

Развожаев заявил, что дым в Южной бухте Севастополя является маскировкой

Черноморский флот использовал табельные средства аэрозольной маскировки
Сергей ГАПЧУК
Развожаев заявил, что дым в Южной бухте Севастополя является маскировкой

Развожаев заявил, что дым в Южной бухте Севастополя является маскировкой

Фото: Анастасия ЖУКОВА

Черноморский флот в районе Южной бухты в Севастополе применил табельные средства аэрозольной маскировки, об это в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Если видите дым в районе Южной бухты, то не переживайте. По информации от Черноморского флота — используются табельные средства аэрозольной маскировки», - написал Развожаев.

Он добавил, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно.

Как писал сайт KP.RU, ранее губернатор Развожаев сообщил, что на ферму на Северной стороне Севастополя упали обломки сбитого беспилотника ВСУ.

Он заявил, что спасательной службой Севастополя зафиксирована информация о падении обломков сбитого БПЛА на одной из ферм на Северной стороне.

Развожаев уточнил, что никто не пострадал. Никаких повреждений объектов не зафиксировано.

Напомним, ночью 17 сентября в Крыму российскими средствами ПВО были уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.