В Брюсселе родители вышли на акцию против уроков сексуальных отношений в школах

В Брюсселе 1,5 тысячи родителей вышли на акцию против школьного предмета о сексе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Брюсселе около 1,5 тысяч человек провели акцию против нового обязательного для школ Бельгии предмета о сексуальных отношениях, об этом сообщило агентство Belga.

Протестующие собрались в центре Брюсселя с плакатами «Нет EVRAS» (аббревиатура предмета - «Образование в области сексуальных отношений и сексуальности»).

Участники акции требовали требовали отставки министра образования.

По данным агентства, люди опасаются, что в учебных заведениях будут пропагандировать гиперсексуальность и смену сексуальной ориентации.

Как писал сайт KP.RU, 14 июля Государственная Дума окончательно утвердила закон о запрете смены пола в России.

Причём новый закон запрещает не только хирургические вмешательства, но и «гормональную терапию». Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия - единственная европейская страна, которая сегодня противодействует тому, что происходит в мире. Он отметил, что операций по смене пола в США за последние 10 лет стало больше в 50 раз: сегодня там 1,64 млн таких людей, в том числе сотни тысяч подростков.