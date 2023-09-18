Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика17 сентября 2023 23:00

В Брюсселе родители вышли на акцию против уроков сексуальных отношений в школах

Участники протеста требовали отставки министра образовании Бельгии
Сергей ГАПЧУК
В Брюсселе 1,5 тысячи родителей вышли на акцию против школьного предмета о сексе

В Брюсселе 1,5 тысячи родителей вышли на акцию против школьного предмета о сексе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Брюсселе около 1,5 тысяч человек провели акцию против нового обязательного для школ Бельгии предмета о сексуальных отношениях, об этом сообщило агентство Belga.

Протестующие собрались в центре Брюсселя с плакатами «Нет EVRAS» (аббревиатура предмета - «Образование в области сексуальных отношений и сексуальности»).

Участники акции требовали требовали отставки министра образования.

По данным агентства, люди опасаются, что в учебных заведениях будут пропагандировать гиперсексуальность и смену сексуальной ориентации.

Как писал сайт KP.RU, 14 июля Государственная Дума окончательно утвердила закон о запрете смены пола в России.

Причём новый закон запрещает не только хирургические вмешательства, но и «гормональную терапию». Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия - единственная европейская страна, которая сегодня противодействует тому, что происходит в мире. Он отметил, что операций по смене пола в США за последние 10 лет стало больше в 50 раз: сегодня там 1,64 млн таких людей, в том числе сотни тысяч подростков.