В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы Фото: REUTERS

В подконтрольном Киеву городе Херсон снова прогремели взрывы, об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

«В Херсоне снова слышны взрывы», - говорится в сообщении.

Отмечалось, что в подконтрольных Киеву частях Херсонской области с 01.25 мск объявлена воздушная тревога.

Как писал сайт KP.RU, ранее серия мощных взрывов прогремела в городе Измаил Одесской области, где находится крупный морской порт. В Одесской области в ночь на понедельник, 18 сентября, была объявлена воздушная тревога.

Днем 17 сентября в Очакове Николаевской области прозвучал взрыв. На тот момент в Николаевской области звучали сигналы воздушной тревоги.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.