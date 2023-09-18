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НовостиВ мире17 сентября 2023 23:53

Представитель Белого дома Кирби заявил о росте числа противников помощи Украине

Критика исходит, в первую очередь, от «небольшой» группы республиканцев в Конгрессе
Сергей ГАПЧУК
Представитель Белого дома Кирби заявил о росте числа противников помощи Украине

Представитель Белого дома Кирби заявил о росте числа противников помощи Украине

Фото: REUTERS

Администрация президента США фиксирует рост числа конгрессменов, критикующих расходы на Украину и помощь ей, об этом в интервью британской газете Telegraph заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Мы видим растущее число, в особенности, республиканцев в палате представителей, которые критикуют будущие расходы и помощь Украине», - сказал Кирби.

По его словам, критика исходит, в первую очередь, от «небольшой, но сильно звучащей группы республиканцев от правого крыла палаты».

Как писал сайт KP.RU, 18 августа группа американских конгрессменов выступила против предоставления Киеву очередного пакета военной помощи. Это связано с негативным прогнозом разведки США по поводу наступления ВСУ. Отмечалось, что речь шла о политиках, представляющих в Конгрессе республиканскую партию.

4 августа согласно опроса телеканала CNN совместно с компанией SSRS стало известно, что 55 процентов американцев выступают за то, чтобы Конгресс США перестал выделять Украине дополнительную помощь, а также считают, что Вашингтон уже сделал достаточно. 78 процентов сторонников республиканцев высказались за отказ от дополнительной помощи Украине.

1 июля в Конгресс США была внесена поправка о запрете финансирования Украины до тех пор, пока решение конфликта не будет достигнуто дипломатическим путем.