О2: Российские магазины заполнены продуктами вопреки санкциям Фото: Евгения ГУСЕВА

Журналисты польского портала O2.pl опубликовали материал про россиянку, рассказывающую о жизни в условиях санкций.

В статье говорится, что россиянка по имени Светлана рассказывает в соцсети об изменениях цен и ассортимента в магазинах.

Автор отметил, что в ее роликах видно, что «магазины полны и цены вовсе не такие страшные, как может показаться».

В публикации делается вывод, что из-за санкций в России «наступили трудные времена, но страна справляется с препятствиями».

«В ее материалах можно увидеть хорошо оборудованные и процветающие магазины, рестораны и галереи. Нет никаких опасений, есть гордость за то, что она русская», - отметил журналист.

Как писал сайт KP.RU, 1 января президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад объявил России настоящую санкционную войну, но экономику страны авторам санкций разрушить не удалось.

21 февраля президент России Владимир Путин сказал, что реальная цель санкций Запада против России – заставить страдать российский народ.

Глава государства подчеркнул, что антироссийские санкции – средство, а цель – заставить страдать наших граждан. Такие вот гуманисты! Они хотят заставить народ страдать. Но их расчет не оправдался.

Российский лидер отметил, что российская экономика и система управления оказались гораздо прочнее, чем думали на Западе.