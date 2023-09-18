Экс-разведчик США Риттер: Условия мирного соглашения по Украине продиктует Россия Фото: Дмитрий ШТРАЙС

Мирное соглашение по Украине будет заключено на условиях, продиктованных Россией, об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в эфире Reporterfy Media & Travel.

«Конфликт закончится победой России, которая продиктует условия соглашения и то, как оно будет выглядеть», - сказал Риттер.

Эксперт добавил, что скорее всего, Украина безоговорочно капитулирует.

Экс-разведчик пояснил, что Киев окажется в таком положении из-за нежелания признать действительность, ВСУ не могут нанести поражение России и захватить у нее территории.

Как писал сайт KP.RU, Риттер заявил, что российские военнослужащие уничтожают последние резервы ВСУ под поселком Работино в Запорожской области.

По его словам, у маленькой деревни Работино проходит сражение, которое стало альфой и омегой украинского наступления. Они бросили туда все, что у них есть, но русские показали, что могут разгромить их.

Эксперт отметил, что Украина в ближайшем будущем останется без боеспособных войск.

Ранее экс-разведчик заявил, что Украина может потерять не только Купянск, но и Харьков, так как ВСУ не в состоянии дальше держать оборону.