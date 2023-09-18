В США ищут после аварии новейший «стелс»-истребитель F-35B Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США ведутся поиски «стелс»-истребителя F-35B после аварии в Южной Каролине, в результате которой пилот был вынужден катапультироваться, об этом сообщила соцсети Объединенная база Чарльстон.

«Мы работаем с авиабазой морской пехоты Бофорт, чтобы найти самолет F-35, который сегодня днем попал в аварию», - говорится в сообщении.

Представители авиабазы отметили, что пилот благополучно катапультировался.

Поиски проводятся в районе озер Моултри и Марион в центральной части штата.

Как писал сайт KP.RU, 17 сентября легкомоторный самолет Embraer 110 разбился в муниципалитете Барселуш бразильского штата Амазонас, погибли 12 человек. В министерстве гражданской обороны штата сообщали, что готовится команда к отправке в район крушения.

16 сентября газета La Stampa сообщила, что во время тренировочного полета неподалеку от Турина потерпел крушение самолет итальянской группы высшего пилотажа Frecce Tricolori.

По данным местных СМИ, самолет во время падения задел автомобиль, в котором находилась семья. От ожогов погибла 5-летняя девочка.