Эрдоган предложил Маску построить завод Tesla в Турции Фото: REUTERS

Президент Турции Тайип Эрдоган встретился с главой соцсети X Илоном Маском в Нью-Йорке для обсуждения возможных инвестиций в промышленность страны, об этом сообщило управление по связям администрации турецкого президента.

«Президент Тайип Эрдоган принял Илона Маска, основателя компаний Tesla и SpaceX... в Нью-Йорке...», - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в свете выхода продукции Tesla на турецкий рынок, Эрдоган призвал компанию открыть свой седьмой завод в Турции.

Кроме того, Эрдоган пригласил Маска на технологический фестиваль Teknofest, который пройдет в Измире.

Как писал сайт KP.RU, в январе 2019 года основатель компании Tesla Илон Маск объявил о начале строительства автомобильного завода в китайском Шанхае.

Отмечалось, что завод компании Маска в Шанхае станет первым предприятием по производству автомобилей на территории Китая, полностью принадлежащим иностранцу, а также первым заводом Tesla за пределами США.

Договоренность о строительстве фабрики была достигнута летом 2018 года. В октябре компания получила площадку под строительство завода, наняла персонал, начала закупку стройматериалов и создала в Шанхае лизинговую компанию.