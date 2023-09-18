Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Согласно данным сервиса, тревога начала звучать в регионах страны начиная с 04.31 (совпадает с мск).

Как писал сайт KP.RU, ночью 17 сентября в подконтрольном Киеву городе Херсон снова прогремели взрывы, сообщило украинское издание. Отмечалось, что в подконтрольных Киеву частях Херсонской области с 01.25 мск была объявлена воздушная тревога.

Ранее серия мощных взрывов прогремела в городе Измаил Одесской области, где находится крупный морской порт. В Одесской области в ночь на понедельник, 18 сентября, была объявлена воздушная тревога.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.