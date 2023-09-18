В Хмельницкой области прогремели взрывы Фото: REUTERS

В Хмельницкой области Украины произошли взрывы, об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Другие подробности произошедшего не приводились.

Как писал сайт KP.RU, ранее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Сигнал тревоги начал звучать в регионах страны начиная с 04.31 (совпадает с мск).

Ночью 17 сентября в подконтрольном Киеву городе Херсон снова прогремели взрывы, сообщило украинское издание.

Ранее серия мощных взрывов прогремела в городе Измаил Одесской области, где находится крупный морской порт.

Напомним, Вооруженные силы Российской Федерации наносят удары по критически важной инфраструктуре Украины с 10 октября 2022 года после того, как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту 8 октября 2022 года.