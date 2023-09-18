Advance: Германия отнимает у Польши рабочую силу в лице украинских беженцев Фото: REUTERS

Германия, которой нужна рабочая сила, отнимает у Польши ценный ресурс в лице украинских беженцев, об этом написало хорватское издание Advance.

В статье отметили, что когда в последний раз Германию охватила паника из-за того, что ей не хватит рабочей силы, немецкое руководство «придумало» ввозить мигрантов, прежде всего из бедных стран Африки, Ближнего Востока и Азии.

Издание напомнило, что «реальность же сквозила» в данных о рынке труда, которые показали, что «традиционные» немецкие источники рабочей силы, например, Балканы и Восточная Европа, иссякли.

«Недавно появился еще один, новый источник рабочей силы - Украина», - подчеркивается в публикации.

По словам журналиста, если сразу после начала конфликта миллионы украинских беженцев осели в Польше, то теперь ситуация изменилась и на данный момент в Европе больше всего украинцев находится в Германии.

Автор пояснил, что «они уезжают в Германию, где их привлекают более высокие зарплаты и другие государственные преимущества».

В материале подчеркивается, что Варшава «не слишком» довольна происходящим, так как поляки надеялись, что украинцы станут их рабочей силой.

Как писал сайт KP.RU, 4 сентября издание Rzeczpospolita сообщила, что власти Польши начали выдавать Украине мужчин призывного возраста, которые незаконным путем покинули страну после начала специальной военной операции.

Речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет, которым Владимир Зеленский запретил покидать Украину после 24 февраля 2022 года.

Погранохрана Польши сообщала, что после начала СВО польско-украинскую границу пересекло около 2,87 миллиона граждан Украины призывного возраста. За минувшие полтора года обратно вернулись 2,8 миллионов.

При этом шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт написал, что властям Германии не стоит выдавать Украине беженцев для службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Он пояснил, что даже в таком критическом состоянии, в котором в настоящее время находится Украина, она должна думать о том, чтобы обеспечивать свободу своих граждан, а не ограничивать ее.