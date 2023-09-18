Что произошло в ночь на 18 сентября

О2: Российские магазины заполнены продуктами вопреки санкциям Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Польский портал O2.pl опубликовал материал про россиянку, рассказывающую о жизни в условиях санкций.

Автор отметил, что в ее роликах видно, что «магазины полны и цены вовсе не такие страшные, как может показаться».

В публикации делается вывод, что из-за санкций в России «наступили трудные времена, но страна справляется с препятствиями».

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