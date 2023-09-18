В Екатеринбурге закрыли несколько станций метро из-за упавшей под поезд девушки

В Екатеринбурге женщина упала на рельсы в метро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Несколько станций метро в Екатеринбурге закрылись из-за падения человека на рельсы утром в понедельник, 18 сентября. Об этом сообщает "КП-Екатеринбург" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Инцидент произошел утром 18 сентября на станции "Проспект Космонавтов". Под второй вагон поезда упала девушка. Из-за этого движение на участке "Проспект Космонавтов" - "Площадь 1905 года" было остановлено. Известно, что движение поездов организовано на участке "Площадь – Ботаническая". На место ЧП прибыла карета скорой помощи, о состоянии пострадавшей пока ничего неизвестно.

Ранее KP.RU писал, что в московском метро мужчина на электросамокате ногой разбил турникет из-за плохого настроения, а в Липецкой области в начале сентября произошла трагедия - под поезд попал шестилетний мальчик на велосипеде.