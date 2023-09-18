Минобороны Тайваня сообщило о приближении рекордных 103 самолетов ВВС Китая

У Тайваня отследили рекордное количество летательных аппаратов Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Тайваня сообщило о приближении к острову рекордного количества летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

По данным оборонного ведомства, с утра 17 сентября до утра следующего дня ВС Тайваня зафиксировали в общей сложности 103 военных самолета Китая.

"(Это) стало серьезным вызовом для безопасности в Тайваньском проливе и регионе... Призываем Пекин взять на себя ответственность и немедленно прекратить подобные односторонние разрушительные действия", - говорится в сообщении Минобороны Тайваня, где также сказано, что местные ВС реагируют на ситуацию спокойно.

Напомним, ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс на остров в середине мая этого года. Затем в июле Тайвань посетила делегация конгрессменов из США.

На этом фоне Китай выдвинул США и Канаде обвинения в провокациях. В то же время корабль КНР едва не столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе.