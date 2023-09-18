Международный суд ООН начинает слушания по иску Украины против России о геноциде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международный суд ООН в Гааге начинает слушания по иску Украины от февраля 2022 года против России о нарушении конвенции о геноциде в связи с проведением специальной военной операции.

Судебные слушания состоятся в период с 18 по 27 сентября 2023 года. Данный блок заседаний будет посвящен предварительным возражениям, которые ранее были выдвинуты Москвой.

В понедельник, 18 сентября, слово предоставят России, а на следующий день, 19 сентября, выступит Украина. В среду, 20 сентября, заслушают и другие государства, которым суд разрешил участвовать в иске.

Напомним, 26 февраля 2022 года Украина подала в Международный суд ООН иск против России, обвиняя Москву в искажении понятия геноцида. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал такой иск основанным на извращенной логике, отметив также, что западные страны злоупотребляют нормами международного правосудия.

В октябре 2022 года Россия выдвинула предварительные возражения в отношении приемлемости иска, из-за чего разбирательство по существу было приостановлено.