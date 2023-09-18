Виадук обрушился на федеральную трассу на выезде из Владивостока

Виадук рухнул на федеральную трассу на выезде из Владивостока, в результате происшествия есть пострадавшие.

Как передает «Комсомольская правдыа – Владивосток», очевидцы рассказали, что надземный переход сбил самосвал с поднятым кузовом. Водитель заявляет, что кузов самосвала поднялся сам.

Сообщается, что пострадал водитель. Кроме того, из-за происшествия дорогу пришлось перекрыть в обе стороны.

В пресс-службе правительства Приморья подтвердили ЧП, отметив, что виадук снес самосвал, а разбирать конструкцию начнут уже к вечеру.