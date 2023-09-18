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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 6:21

Виадук обрушился на федеральную трассу на выезде из Владивостока

В результате происшествия есть пострадавшие
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Виадук обрушился на федеральную трассу на выезде из Владивостока

Виадук обрушился на федеральную трассу на выезде из Владивостока

Виадук рухнул на федеральную трассу на выезде из Владивостока, в результате происшествия есть пострадавшие.

Как передает «Комсомольская правдыа – Владивосток», очевидцы рассказали, что надземный переход сбил самосвал с поднятым кузовом. Водитель заявляет, что кузов самосвала поднялся сам.

Сообщается, что пострадал водитель. Кроме того, из-за происшествия дорогу пришлось перекрыть в обе стороны.

В пресс-службе правительства Приморья подтвердили ЧП, отметив, что виадук снес самосвал, а разбирать конструкцию начнут уже к вечеру.