Экс-премьер Украины заявил о полной утрате наступательного потенциала у ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о полной утрате наступательного потенциала украинских войск, о которой говорит переход от провального наступления к обороне.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский получил «ощутимый удар» от «провального наступления». «А все потому, что киевский режим слишком сильно завысил ожидания не только собственного народа, но и западных союзников», - заявил экс-глава украинского правительства.

Азаров отметил, что сейчас совершенно нечего демонстрировать партнерам, при этом Киев уже использовал свыше 50% западного оружия, а во время наступления украинская армия лишилась по меньшей мере пятой части предоставленных НАТО вооружений.

«Сейчас же ВСУ переходят от наступления к обороне, и это тревожный сигнал, свидетельствующий о полной утрате наступательного потенциала», - отметил он, указав также на то, что теперь Запад начинает понимать, «что никакого плана у Украины не было, и своих партнеров Киев буквально "водил за нос"».

Напомним, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Россия хорошо подготовилась к попыткам наступления украинской армии, сообщив, что о сложности боевых действий рассказал Владимир Зеленский.