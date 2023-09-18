Адвокат главы «Ахмата» просит главу СК возбудить дело о дискредитации ВС России Фото: Олег ЗОЛОТО

Денис Шапиро, адвокат и помощник командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, направил главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину заявление, призывая возбудить дело о дискредитации российских войск, а также попытке разжигания межнациональной розни.

Поводом для своего заявления Шапиро назвал публикации аудиозаписей в анонимных Telegram-каналах, в которых сказано, что внутри «Ахмата» происходят конфликты на межнациональной почве.

«Я направил по электронной почте заявление о возбуждении уголовного дела по факту попытки разжигания межнациональной розни и дискредитации Вооруженных сил РФ руководителю Следственного комитета России», - рассказал он РИА Новости, уточнив, что попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова взять данное дело под личный контроль.

По его словам, такие сообщения о конфликте можно расценивать как дискредитацию российской армии. Сами аудиозаписи Шапиро назвал сфабрикованными, заявив, что их распространители работают в интересах украинских войска в попытках посеять раздор внутри Вооруженных сил (ВС) России.

Адвокат также призвал найти всех причастных «к этому мерзкому поступку и разобраться с ними на корню».