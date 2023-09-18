Депутат ФРГ Кизеветтер: в ближайшие дни появится решение о поставках Taurus ВСУ

Депутат ФРГ спрогнозировал решение о поставках Украине ракет Taurus в ближайшие дни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин может дать согласие на поставку Киеву крылатых ракет дальнего действия Taurus в ближайшие дни. Об этом сообщает NTV со ссылкой на комментарий депутата бундестага Родериха Кизеветтера.

Кизеветтер напомнил, что 18 сентября начинается неделя высокого уровня сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, после чего на следующий день пройдет встреча в Рамштайне.

"Там мы увидим определенные нововведения. Я твердо убежден, что на этой неделе мы узнаем дату, когда Taurus поставят", - заявил немецкий политик, назвав ракеты "нежным оружием" из-за его способности наносить урон линии снабжения.

Известно, что вопросы поставок Украине ракет Taurus вызывают большие споры в Германии. Так, к примеру, одним из тех, кто блокирует передачу киевскому режиму данного типа оружия, является канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Отметим, что что на вооружении у РФ есть необходимые средства против Taurus. О слабых и сильных местах немецкой ракеты можно почитать в материале KP.RU.