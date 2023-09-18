Британского бойца на Украине мог пытать и убить другой наемник ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британского наемника Джордана Чедвика на Украине, тело которого обнаружили в водоеме со связанными руками, скорее всего, пытали и убили другие иностранные наемники украинской армии. Об этом пишет газета Sun.

«Его перепуганные товарищи назвали главным подозреваемым другого британского бойца», - передает издание.

Другие наемники заявляют, что Чедвика пытали при помощи воды, отмечая, что жидкость в его легких отличалась от воды в водоеме, где тело британца было обнаружено.

По данным издания, другого британского бойца Дэниела Берка, также мог убить другой наемник. Правоохранительные органы подозревают австралийско-ливанского наемника.

Напомним, как сообщалось, тело Дэниела Берка обнаружили в одном из небольших населенных пунктом под Запорожьем, на подконтрольной Украине территории. Начать поиски пропавшего попросил отец наемника.