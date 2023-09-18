«Омская область: ПРОдвижение»: более 1000 заявок за первые сутки

Стартовавший 5 сентября проект, направленный на выявление и поощрение перспективных управленцев, готовых работать в интересах Омской области, набрал более 1000 регистраций за первые сутки. Глава региона Виталий Хоценко оценил высокий уровень доверия к конкурсу со стороны жителей региона.

МИЛЛИОН НА ПРОКАЧКУ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ

Виталий Хоценко выразил уверенность, что инициатива найдет отклик у жителей Омской области и привлечет высококвалифицированных специалистов, которые не только усилят резерв управленческих кадров, но и дадут значительный импульс развитию региона.

«Кадровый вопрос стоит остро не только в нашей области, но и в целом в стране в самых разных сферах, - напомнил глава региона. - Запуская этот конкурс, мы реализуем поручение президента Российской Федерации по привлечению квалифицированных специалистов как в органы исполнительной власти, так и в наши муниципалитеты, образовательные учреждения и на ключевые предприятия региона. Не менее важной сегодня является поддержка участников СВО и членов их семей. Она должна иметь самый высокий приоритет среди областных социальных проектов. Необходимо усилить работу в этом направлении, увеличив число компетентных специалистов, работающих в этой сфере».

Виталий Хоценко также напомнил о целях и задачах проекта.

«Члены Наблюдательного совета проводят встречи во всех муниципальных районах области с презентацией этого проекта. Такие встречи уже прошли в Тарском, Знаменском, Большереченском, Саргатском и Любинском районах. Важно, чтобы каждый имел возможность принять участие в этом конкурсе. Кроме того, важна обратная связь, чтобы мы собрали максимум отзывов и по конкурсу, и по тем проблемам, что волнуют наших жителей», – сказал глава региона.

Он также сообщил, что победители проекта «Омская область: ПРОдвижение» получат сертификат на 1 млн. рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике.

«Этот грант можно израсходовать на образовательные управленческие программы в любом высшем учебном заведении нашей страны в течение года, в том числе в таких вузах, как МГУ, РАНХиГС, МГИМО. Главное, чтобы этот грант был реализован на управленческую дисциплину в течение года», – добавил глава региона.

РЕГИСТРАЦИЯ ДО 19 ОКТЯБРЯ

Подать заявку можно на сайте проекта продвижение55.рф. Принять в нем участие могут граждане РФ в возрасте от 23 до 55 лет, имеющие высшее образование, опыт управления не менее двух лет (либо опыт работы по профессии, требующей высшего образования, не менее трех лет) и связь с Омской областью (рожденные, проживающие, обучающиеся или работающие в регионе).

Регистрация продлится до 19 октября. На этом этапе участникам предстоит выполнить первое задание – подготовить эссе. Это обязательное условие для получения доступа к онлайн-тестированию в рамках дистанционного этапа отбора. Возможность подготовить эссе будет у участников до 9 ноября.

Победители проекта «Омская область: ПРОдвижение» получат сертификат на один миллион рублей для прохождения образовательных программ по управленческой тематике, будут включены в резерв управленческих кадров Омской области и смогут принять участие в образовательной программе по развитию управленческих навыков руководителя.

Все финалисты проекта будут приглашены в экспертный клуб под руководством губернатора Омской области.