Губернатор Старовойт: ВСУ дважды за утро обстреляли Теткино в Курской области

Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что поселок Теткино Глушковского района дважды подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины утром в понедельник, 18 сентября.

По информации губернатора, всего был зафиксирован 21 прилет со стороны Украины. Повреждения получили коммуникации, а также крыши, фасады и ограждения 11 жилых домов.

В результате прямого попадания снаряда в одном из домов возник пожар. Прибывшие на место пожарные уже тушат возгорание. "Поможем в восстановлении", - написал Старовойт.

Также от обстрелов ВСУ пострадала местная жительница поселка Теткино. Женщину с ранениями средней степени тяжести доставили в местное отделение больницы. "Ей оказывают всю необходимую помощь. Если потребуется, женщину переведут в областную больницу", - уточнил Старовойт.

Накануне курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела ВСУ скончался мужчина, проживавший в селе Плехово в Суджанском районе.