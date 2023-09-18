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НовостиНаука18 сентября 2023 8:21

Разработчик Дудоров: автономии боевых роботов мешает их уязвимость перед РЭБ

Для автономии российских боевых роботов необходимо провести множество исследований в различных сферах
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Для автономии российских боевых роботов необходимо провести множество исследований в различных сферах

Для автономии российских боевых роботов необходимо провести множество исследований в различных сферах

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исполнительный директор предприятия-разработчика робота "Маркер", НПО "Андроидная техника", Евгений Дудоров заявил, что боевые роботы пока не применяются массово из-за их уязвимости перед системами радиоэлектронной борьбы. Об этом эксперт рассказал РИА Новости.

По словам разработчика, сейчас весь мир управляет роботами через джойстики, но при таких условиях роботов легко подавить и вывести из строя. Эксперт заявил, что нужно уходить от такого уравнения роботами по постоянному каналу связи и спутниковой навигации.

Дудоров добавил, что для автономии российских боевых роботов необходимо провести множество исследований в области технического зрения, искусственного интеллекта, а также средств связи и навигации нового типа. Наиболее перспективными направлениями для "Маркера" являются противотанковая борьба и доставка грузов, заключил разработчик.

Между тем, российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Красуха-С4" показал свою эффективность в ходе применения в зоне специальной военной операции (СВО).