Рогов после заявлений Шольца предложил поднять вопрос о деоккупации ГДР Фото: REUTERS

Глава общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя предложенные накануне условия канцлера ФРГ Олафа Шольца для переговоров по украинскому конфликту, призвал поднять вопрос о деоккупации Восточной Германии.

Ранее Шольц заявил о том, что условием начала мирных переговоров между Москвой и Киевом станет вывод российских войск с украинской территории.

«Мы как жители освобожденной части Запорожской области должны первыми поднять вопрос об освобождении ГДР от оккупации ФРГ. Тогда референдум не проводился, просто была сломана стена», - приводит РИА Новости заявление Рогова, который назвал произошедшие тогда аншлюсом.

Как отметил Рогов, глава немецкого правительства «не имеет права выдвигать какие-либо условия» для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта, указав на то, что данные условия уже озвучил президент России Владимир Путин, «и Шольц здесь ни при чем».

Кроме того, по его словам, Шольц и мир являются «абсолютно несовместимыми вещи».

Напомним, ранее российский лидер заявил об отказе Киева вести диалог с Москвой по решению ряда вопросов. Как он отметил, Россия согласна с тем, что все противоречия должны решаться в ходе переговоров, однако Украина отказывается от переговоров.