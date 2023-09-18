На побережье Болгарии упал дрон с минометной миной

Дрон с закрепленной на нем минометной миной обнаружили около села Тюленево на болгарском побережье Черного моря. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщило Болгарское национальное радио (BNR).

Местные жители сообщили об обнаружении беспилотника в правоохранительные органы днем ранее, 17 сентября. Территорию оцепили, а из ближайшей гостиницы было эвакуировано 30 туристов.

На место направили саперов Военно-морских сил (ВМС) Болгарии, которые нашли 82-миллиметровую мину. На данный момент не установлено, упал ли беспилотник с воздуха или его прибило морским течением.

Напомним, 6 сентября этого года президент Румынии Клаус Йоханнис заявил союзникам по НАТО о падении обломков дрона на территории страны.