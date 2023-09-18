Экс-премьер Азаров: экономика Украины трещит по швам и напоминает зомби Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинская экономика напоминает зомби и подает признаки жизни лишь за счет финансовой помощи Запада, которой требуется все больше и больше.

“Экономика Украины трещит по швам: рост ВВП – минимальный, на горизонте – девальвация гривны под давлением МВФ, госдолг растет, бюджет продолжает оставаться дефицитным, несмотря за западную финансовую помощь”, — написал политик у себя в телеграм-канале.

Азаров добавил, что лучшей иллюстрацией критического положения экономики является нехватка более 6 миллиардов долларов на выплаты военнослужащим ВСУ. По словам экс-премьера, даже для выхода на текущий экономический уровень Румынии Украине потребуется не менее 30 лет, и это по самым смелым прогнозам.

“В итоге украинская экономика все больше начинает напоминать зомби”, — резюмировал Азаров.

Напомним, ранее украинский политолог Олег Соскин отмечал, что революционная ситуация на Украине дозрела во всех элементах системы, в том числе в экономике, и уже предстоящей зимой в стране может произойти революция против действующего президента Владимира Зеленского.