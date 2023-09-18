Спикер парламента Венгрии усомнился в необходимости приема Швеции в НАТО

Спикер парламента Венгрии Кевер усомнился в необходимости приема Швеции в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер усомнился в необходимости Будапешта ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО.

"Не уверен, что нам надо за это голосовать", - сказал Кевер в эфире HirTV.

Венгерский политик также высказался об учебном фильме, который показывается в школах Швеции. В этом фильме утверждается, что венгерская демократия переживает упадок в последние годы. По словам Кевера, Венгрии не нужен союзник с подобным мнением об их патриотизме.

"Так что же мы ищем в союзничестве? Значит, кто-то не на своем месте", - заключил спикер венгерского парламента.

Напомним, в мае 2022 года шведы вместе с финнами подали заявку на вступление в Североатлантический альянс. Финляндия уже была принята в НАТО, а вот заявка Швеции до сих пор не ратифицирована двумя членами альянса - Турцией и Венгрией.

Ранее KP.RU писал, что в Швеции, ждущей одобрение от Анкары на вступление в НАТО, сожгли чучело турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.