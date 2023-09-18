Форум Креативного Бизнеса прошел в рамках ВЭФ. Фото: предоставлено КП

В рамках ВЭФ-2023 прошел VII Форум Креативного Бизнеса (ФКБ), организатором которого стала Социальная платформа Фонда Росконгресс – Фонд Инносоциум, а главным партнером - Академия «Дух огня».

Под девизом «Культурные коды экономики: раскрывая идентичность через сотрудничество» провели десять дискуссионных сессий, которые были посвящены развитию конкурентоспособности с опорой на культуру, а также наследием коренных малочисленных народов Севера. Кроме того, обсуждали и переосмысление урбанизма через креатив, а также использование человеческого капитала в экономики.

«Форум Креативного Бизнеса в этом году продемонстрировал результативность актуальных инициатив по социокультурному развитию регионов, реализующихся в наиболее динамично прогрессирующих направлениях творческого предпринимательства», - отметил советник президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.

Участники форума обсудили главные тенденции и развитие важнейших направлений креативной сферы экономики, в том числе использование самобытности региона в виде основы для создания креативного продукта.

Особое внимание в программе форума было уделено региональному кинопроизводству. В партнерстве с Академией «Дух огня» представили проекты продвигающие новые возможности в региональной киноиндустрии. Кроме того, был организован показ фильма о проекте «Душа России. Север», который отразил основные этапы его развития.