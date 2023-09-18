В Кремле ответили на условие Шольца по урегулированию кризиса на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости вывода российской армии из зоны проведения спецоперации говорят, что Берлин не понимает реального положения дел. Такое заявление в понедельник, 18 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ну это не требование Шольца. Это размышления Шольца. Вряд ли эти размышления говорят о том, что германская сторона понимает реальность, понимает реальное положение дел на земле», - заявил пресс-секретарь российского президента, комментируя сказанные накануне слова главы немецкого правительства.

Напомним, ранее Шольц заявил, что условием начала мирных переговоров между Москвой и Киевом может стать только вывод Вооруженных сил (ВС) России с украинской территории.