Дочь футболиста Малафеева Ксения зарабатывала официанткой больше ста тысяч. Фото: соцсети

Дочь известного российского футболиста Вячеслава Малафеева Ксения рассказала, сколько она получала прибыли за работу официанткой. По словам девушки, за качественное обслуживание гостей она получала хорошие чаевые в ресторане в Москве.

"Реально зарабатывала больше 100 тысяч рублей, максимально выходило 140 тысяч. Этот пример говорит про сумасшедшую целеустремленность, что можно, даже работая официанткой, иметь хорошие деньги", - поделились девушка со своими подписчиками в блоге.

Стоит отметить, что в 2023 году Ксения переехала в Дубай. Ее звездные родители практически перестали с ней общаться из-за ее блога.

Напомним, после прохождения реабилитации от наркозависимости дочь бывшего вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева Ксения так и не смогла наладить отношения с семьей. Весной 2023 года 19-летняя наследница футболиста сообщила в своем блоге, что ей пришлось прекратить общение с отцом и мачехой из-за недопонимания.