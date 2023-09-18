В Кремле ответили Байдену на его планы по расширению Совбеза ООН

В Кремле ответили Байдену на планы по расширению СБ ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что глава США Джозеф Байден хочет внести изменения в структуру Совета Безопасности ООН.

Накануне представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден хочет инициировать расширение Совбеза ООН. По мнению Пескова, Совет Безопасности ООН нуждается в трансформации, чтобы повысить его эффективность.

"Разговор о расширении СБ ООН нужно начинать, Россия неоднократно об этом говорила", - сказал официальный представитель Кремля на брифинге, отметив, что для расширения необходим консенсус всех участников организации.

Сайт KP.RU писал, что в 2022 году заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что МИД России поддерживает инициативу главы Белого дома Джо Байдена о расширении Совета Безопасности ООН.