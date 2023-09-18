Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика18 сентября 2023 9:29

В Кремле ответили Байдену на его планы по расширению Совбеза ООН

Песков: Совбез ООН нуждается в трансформации для повышения его эффективности
Дарья ЧИПУРНАЯ
В Кремле ответили Байдену на планы по расширению СБ ООН

В Кремле ответили Байдену на планы по расширению СБ ООН

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что глава США Джозеф Байден хочет внести изменения в структуру Совета Безопасности ООН.

Накануне представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Байден хочет инициировать расширение Совбеза ООН. По мнению Пескова, Совет Безопасности ООН нуждается в трансформации, чтобы повысить его эффективность.

"Разговор о расширении СБ ООН нужно начинать, Россия неоднократно об этом говорила", - сказал официальный представитель Кремля на брифинге, отметив, что для расширения необходим консенсус всех участников организации.

Сайт KP.RU писал, что в 2022 году заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что МИД России поддерживает инициативу главы Белого дома Джо Байдена о расширении Совета Безопасности ООН.