Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика18 сентября 2023 9:45

Путин: результат Собянина на выборах говорит о его поддержке москвичами

Президент России отметил, что в Москве последовательно создается прогрессивная среда
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин: результат Собянина на выборах говорит о его поддержке москвичами

Путин: результат Собянина на выборах говорит о его поддержке москвичами

Фото: REUTERS

Результат Сергея Собянина на состоявшихся накануне выборах мэра Москвы убедительно говорит о широкой поддержке со стороны жителей столицы. Такое заявление на инаугурации градоначальника в понедельник, 18 сентября, сделал президент России Владимир Путин.

«Я рад лично поздравить вас со вступлением в должность мэра Москвы … Высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов и, самое главное, результатов работы», - заявил российский лидер, напомнив, что за действующего мэра отдали свои голоса более чем 75% избирателей.

Напомним, после обработки всех протоколов ЦИК сообщил о победе Собянина на выборах мэра Москвы с 76,39% голосов.