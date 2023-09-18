Путин: результат Собянина на выборах говорит о его поддержке москвичами Фото: REUTERS

Результат Сергея Собянина на состоявшихся накануне выборах мэра Москвы убедительно говорит о широкой поддержке со стороны жителей столицы. Такое заявление на инаугурации градоначальника в понедельник, 18 сентября, сделал президент России Владимир Путин.

«Я рад лично поздравить вас со вступлением в должность мэра Москвы … Высокий уровень доверия убедительно доказывает широкую поддержку москвичей, их одобрение ваших инициатив, планов и, самое главное, результатов работы», - заявил российский лидер, напомнив, что за действующего мэра отдали свои голоса более чем 75% избирателей.

Напомним, после обработки всех протоколов ЦИК сообщил о победе Собянина на выборах мэра Москвы с 76,39% голосов.