Путин выразил соболезнования Пахмутовой из-за смерти поэта Добронравова Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования советскому и российскому композитору Александре Пахмутовой в связи со смертью ее супруга, поэта-песенника Николая Добронравова.

"Николай Добронравов был выдающимся сыном Отечества, настоящим творцом и созидателем, поистине народным любимцем. Его уход - большая, невосполнимая утрата для России, для всех нас", - говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер также выразил убеждение, что творчество Добронравова "всегда будет созвучно времени".

Напомним, известный поэт-песенник Николай Добронравов ушел из жизни в возрасте 94 года после продолжительной болезни вечером 16 сентября в одной из столичных клиник. KP.RU писал, что супруга поэта Александра Пахмутова узнала о кончине мужа лишь спустя 12 часов.