ОНГК и Xuan Yuan Industrial профинансируют строительство перевалочного комплекса «Союз»

ОНГК и китайская Xuan Yuan Industrial Development профинансируют строительство трансграничного комплекса "Союз" Фото: предоставлено "КП"

ООО “Объединенная нефтегазохимическая компания” (ОНГК) и китайская компания Xuan Yuan Industrial Development подписали соглашение о совместном финансировании строительства перевалочного комплекса “Союз” в Еврейской автономной области.

“В рамках VIII Восточного экономического форума во Владивостоке было подписано соглашение о совместном финансировании строительства трансграничного перевалочного комплекса «Союз» на сумму 5 млрд юаней”, — заявил гендиректор ОНГК Александр Захаров.

Он отметил, что трансграничный комплекс будет построен около нового железнодорожного моста “Нижнеленинское–Тунцзян” и будет состоять из пяти объектов: нефтехранилища для приема и хранения нефти, нефтебазы для отпуска различных нефтепродуктов и прямогонного мазута, газонаполнительного комплекса для перевалки сжиженных газов, а также контейнерной площадки для опасных грузов и складских помещений, суммарной площадью 200 тысяч квадратных метров.

Захаров подчеркнул, что новый комплекс позволит установить паритет в объемах перевалки грузов между Россией и Китаем и обеспечить бесперебойное обеспечение грузополучателей в КНР по долгосрочным контрактам.

Также он добавил, что крупный транспортный узел обеспечит большие налоговые поступления в бюджет и обеспечит регион новыми высококвалифицированными рабочими местами.