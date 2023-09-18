Ипотека оказалась выгоднее аренды в большинстве регионов России

Россиянам рассказали, что выгоднее платит за свое жилье, а не арендовать квартиру Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперты нашли ответ на волнующий многих вопрос: что выгоднее - платить за ипотеку или арендовать жилье.

Исследование финансового маркетплейса «Сравни» показало, что россиянам выгоднее платить за свою недвижимость, чем жить в съемной квартире.

Стоимость съемного жилья постоянно растет, а ежемесячный платеж по кредиту фиксированный, поэтому человек рассчитывает свой доход в соответствии с определенной суммой.

Если снимать жилье и копить на двухкомнатную квартиру на вторичном рынке, то больше всего времени уйдет на накопления у жителей Оренбургской области - 17 лет, Башкортостана - 20 лет, с Сахалина - 21 год.

В остальных регионах России стоимость аренды растет слишком быстро, догоняя платеж по ипотеке и ЖКУ, пишет Lenta.ru.

Ранее Гендиректор агентства недвижимости Юлия Усачева подсказала, где и как выгоднее купить жилье.

- Если вы планируете покупать за наличные, то следует приобретать готовое жильё в относительно новом доме и с хорошим ремонтом. Если ипотека, то выгоднее сегодня покупать новостройку, на которую действуют льготные ставки, поясняет эксперт Царьграду.