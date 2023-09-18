Песков: в Кремле не располагают информацией о состоянии здоровья Кадырова

Фото: Telegram-канал главы Чечни Рамзана Кадырова

В Кремле не располагают информацией о текущем состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не располагаем какой-то информацией", - сказал Песков в ответ на слухи о якобы болезни Кадырова. Представитель Кремля также сказал, что администрация президента не предоставляет данные о состоянии здоровья политических деятелей.

Песков добавил, что президент России Владимир Путин не проводил встречу с Кадыровым в Москве в минувшее воскресенье, 17 сентября.

Ранее сайт KP.RU сообщил, что Рамзан Кадыров накануне лично опроверг все слухи о своем недомогании. Глава Чеченской Республики опубликовал видео на личной странице в социальных сетях с прогулки. Кроме того, Кадыров посоветовал всем, кто не отличает правду от лжи в интернете, подышать свежим воздухом.