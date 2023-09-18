Миллиарды на благо людей: в глубинке Хабаровского края сдают новые объекты

Каждая рабочая поездка в районы - возможность пообщаться с местным населением. Фото: правительство Хабаровского края

Практика рабочих поездок по всем районам Хабаровского края сохраняется губернатором Михаилом Дегтяревым даже спустя несколько лет работы в должности. В ходе таких выездов он встречается с людьми и местными властями, посещает опорные предприятия и лично контролирует эффективность использования выделенных из регионального и федерального бюджета средств. Если чаще приходилось слушать о планах и возможных решениях, то сегодня настало время «собирать урожай» - проверять уже сданные или близящиеся к завершению объекты.

На этот раз Глава региона отправился в Ванинский район, где первым проинспектированным объектом стала парковая зона в районе ручья Пейке. Масштабная реконструкция рекреационной зоны – выбор жителей поселка Ванино, проголосовавших за благоустройство именно этого объекта. Район получил 58 миллионов рублей из бюджета края. На эти средства вскоре установят площадку для воркаута, спортивно-игровую и скейт-площадки. В настоящее время специалисты заняты работами по монтажу опор освещения и прокладке кабеля.

Приятной новостью для жителей станет синхронизация работ по благоустройству со строительством тепловых сетей, а это значит, что рекреационную зону не придется сразу же перекапывать для замены труб. Сейчас готовность новых сетей составляет уже 80%.

Из Ванино губернатор двинулся в Советскую Гавань, и в ходе поездки глава региона получил возможность ознакомиться с итогами капитального ремонта дороги и мостов. Сегодня ремонт завершен на всем запланированном участке трассы длиной 53 километра. Обновление обошлось в сумму более 700 миллионов рублей, которые регион получил от федерального центра. Участок стал первым в крае, где срок службы дорожного полотна был увеличен благодаря инновационной технологии, что сказалось также на стоимости работ и сроках.

Жалобы на качество дороги губернатор получил еще в 2020 году.

- Я ее лично испытал: яма на яме, скорость не больше 15-20 км в час. Восстановлением трассы много лет никто не занимался, никто не ставил этот вопрос перед федеральным центром. А здесь люди живут, это центр экономического роста. Поэтому вместе с федеральными властями приняли решение привести ее в порядок: вместе собрались и сделали! – прокомментировал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

На трассе располагаются восемь мостовых сооружений протяженностью 786 погонных метров. Из федерального бюджета местные власти получили около 500 миллионов рублей на полное восстановление.

В Советской Гавани губернатор осмотрел уже благоустроенные сквер «Центральный». Брусчатка, новые лавочки и альпийские горки, освещение – объект полностью преобразился в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Как отметил губернатор, раньше в сквере были только урны для мусора, но сейчас площадка становится комфортной для детей и взрослых.

Следующим пунктом программы стал районный краеведческий музей имени Николая Константиновича Бошняка, оборудованный тремя экспозиционными и одним выставочным залами, а также Центром этнической культуры «Киа Хала». Год назад Музей получил оборудование для посетителей с ограниченными возможностями, благодаря нацпроекту «Культура».