Россия заблокировала 18 млрд долларов прибыли компаний из недружественных стран

FT: РФ заблокировала 18 млрд долларов прибыли компаний из недружественных стран Фото: REUTERS

В России заблокировано примерно 18 млрд долларов прибыли из 20 млрд долларов, которые в прошлом году заработали западные компании на российском рынке. Об этом пишет Financial Times.

Как передает издание, компаниям из США, стран Евросоюза и других «недружественных» России стран было запрещено вывести прибыль. По данному показателю Philip Morris и PepsiCo стали лидерами среди американских компаний с 775 млн долларов и 718 млн долларов отечественной выручки соответственно. Шведский производитель Scania получил в России 621 млн долларов, но также вынужден покинуть российский рынок. Австрийский Raiffeisen Bank International - 2 млрд долларов.

В целом объем невыведенной из России прибыли предприятий США на данный момент составляет 4,9 млрд долларов. На втором и третьем местах по данному показателю следуют немецкие (2,4 млрд долларов) и австрийские (1,9 млрд долларов) бизнесы.

Напомним, сайт KP.RU подробно рассказывал, сколько денег придется заплатить уходящим с российского рынка иностранным компаниям.